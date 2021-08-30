26%受訪兒童照顧者曾借貸　團體促擴大津貼資格

照顧者議題日益受重視，有關注團體早前訪問250位兒童照顧者，發現有63.2%受訪者每周7日投入照顧；逾60%指壓力來自照顧開支，有26%受訪者更曾向親友或財務公司借貸來應對開支。團體建議當局應把照顧者津貼受惠資格擴大至不同類別的照顧者，包括兒童照顧者等，並增加受資助的託兒服務名額等，以助照顧者投身職場。

關注草根生活聯盟於本月11日至21日期間，以問卷調查訪問250名正照顧一位或以上兒童的照顧者，發現63.2%為全職家庭照顧者，需每周7日照顧家人，平均每周花約94小時。71名單親兒童照顧者中，有39%需要自己負擔絕大部分照顧開支。另有近30%受訪者稱沒有積蓄，難以處理臨時支出需要；更有26%曾向親友、銀行或財務公司借貸，來應對照顧開支。

聯盟認為，本港現行政策未能惠及兒童照顧者，令他們成為基層家庭中更為「基層」的角色。聯盟建議，港府擴大「照顧者生活津貼試驗計劃」資格，並增加受資助託兒服務名額及津貼等，以支援他們就業，政府亦應全面提升單親綜援津貼金額。