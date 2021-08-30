內地澳門膠飲管禁令相繼出台　港府拖至2025恐「走塑變走數」

全球環保聲音高漲，食肆應否供應塑膠飲管成為爭議焦點之一，內地年初出台塑膠飲管禁令，要求食肆禁用不可降解的即棄塑膠飲管；澳門政府亦於今日(30日)公布，將於明年起禁止進口不可降解塑膠飲管和攪拌棒。反觀，港府僅打算於首階段會先禁止堂食塑膠餐具，如塑膠餐盒、膠飲管、刀、匙羹等，至次階段方會將外賣與堂食睇齊，最快更要拖至2025年起推行，反映本港「全民走塑」事業步步落後於人。

澳門環保團體「綠色未來」會長袁嘉浩表示，現時澳門使用膠飲管的飲食店高達9成以上，惟飲管及攪拌棒屬非必要性物品，可用紙、竹、不銹鋼等物料製成的飲管替代，相信坊間亦可以接受。他又指，近年澳門推動環保工作的力度、密度均有所提升，惟民間環保氛圍被動，認為需要當局主導，相互配合推動環保工作。

至於對澳門餐飲業的影響，有飲品店店員認為，新「走塑」措施對生態環境有幫助，惟現時約20人僅有1人自備杯和飲管，會鼓勵客人支持環保；澳門市民則認為難以自備飲管，希望店舖可提供替代品。目前市場上推廣的可降解飲管主要為紙質飲管及聚乳酸可降解飲管，惟紙質飲管成本遠高於傳統塑膠飲管；傳統塑膠飲管每噸成本約9,600港元左右，而紙質飲管則需約2.6萬港元，如品質更好的紙質飲管，成本價會更高。

本地環團「綠惜地球」總幹事劉祉鋒表示，香港與澳門市民的生活模式與習慣相似，又指現時坊間亦有飲管和攪拌棒的替代品，甚至有市民自攜「私家」餐具，認為本港亦有條件做到，不解為何對方可以決心限制一次性不可分解的塑膠飲管和攪拌棒的進口。

劉祉鋒又批評港府多時做到半桶水，未有特別決心，他以近日立法會三讀通過的垃圾徵費為例，指條例花了15年才獲通過，但現時仍未落實具體實施日子，擔心塑膠餐具或會步其後塵。他建議港府應加強與澳門政府溝通，吸取對方經驗，並要決心做牽頭角色，商界才會跟隨。

為了做到全民走塑，港府擬分階段規管餐飲處所向堂食與外賣客人提供即棄發泡膠與其他塑膠餐具，首階段先全面禁止堂食提供塑膠餐具，並禁示外賣提供飲管、攪拌棒、進食用具、碟；第二階段中外賣與堂食睇齊，禁止提供食物容器、杯、蓋等，又將全面禁止發泡膠餐具銷售，惟首階段最快在2025年起推行。