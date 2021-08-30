港大醫學院辦網上健康講座 解構中風成因及提供預防方法
2021年08月30日 14:28
東網電視更多新聞短片
港大醫學院舉辦網上講座講解中風成因及預防方法。(港大醫學院提供)
現時中風是香港第4號及全球第2號「殺手」，患者更有年輕化的趨勢。全港每年約有1.5萬個中風新症，即使患者能保存性命，嚴重可引致身體殘疾或吞嚥困難等情況，對病人和照顧者構成沉重負擔。
港大醫學院在今年5月，推出專門為中風病人及其照顧者而設的「風起航」手機應用程式，提供一站式平台，幫助病人管理血壓、血糖、膽固醇等數據，並提供社區資源如復康中心的資料，方便他們尋求地區上的支援，最近該程式更榮獲智齡世代金獎。要預防中風，大家應從控制血壓、血糖和血脂水平着手，注意日常飲食，並保持恒常的運動習慣。
欲了解更多資訊，可參加港大醫學院內科學系將於下周六(9月11日)舉辦的《醫研薈萃：認識常見腦科疾病-中風及柏金遜症》網上健康講座。查詢詳情可致電： 22553749 ，或登入直播網頁：https://www.youtube.com/watch?v=LvSbiWgNRM8
「風起航」手機程式下載：https://apps.apple.com/hk/app/werise/id1547914133 https://play.google.com/store/apps/details?id=www.werise.werise
HKU Stroke中風研究組網頁：https://www.stroke.med.hku.hk/