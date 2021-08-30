雙程證漢圖姦繼女囚4年　官指情緒壓力非減刑因素

持雙程證留港的無業男子，去年趁其22歲繼女在房間睡覺時，上床非禮及企圖強姦繼女。在強姦不成功後，他又強迫繼女替他口交，更在她嘴內射精。這名繼父於上月中在高院原訟庭承認企圖強姦及非禮罪，今天（30日）被判入獄4年。暫委法官游德康引述事主的創傷報告，指事主事後患有創傷後遺症，須接受心理輔導。法官又指被告沒有使用避孕套及案件涉違反誠信，都令案件嚴重性增加。

代號L.G.P.的45歲被告過往沒有案底，其大律師求情指他是一時衝動犯案，且沒有使用不當武力。事主母親於本案後已與被告離婚且切斷聯繫，令他不能接觸其兒子，可說已令他失去一切。大律師又指被告的首任妻子於2007年去世後患上抑鬱症，令他缺乏解決問題的能力。被告於2015年與事主母親結婚，來港後靠妻子工作維生，他就負責照顧家庭，感到寂寞及被孤立，加上經常被妻子辱罵，在希望得到親密關係才侵犯事主。被告的報告亦指他重犯機會低。

不過法官就指，被告的情緒問題並非減刑因素。雖然被告沒有使用過分武力及非預先計劃犯案，但事主於家被性侵犯，被告作為繼父卻違反誠信，於企圖強姦不遂後又迫令事主口交，且沒有使用避孕套並在她口內射精，該些均是加刑因素。法官指雖然本案涉及2項控罪，但屬同一事件，最終決定2罪共判囚4年。

本案在去年5月29日發生，被告趁X於房間上格床睡覺時，爬上床撫摸X的胸部及私處，並強吻其臉及胸。X曾叫救命及反抗，但被告沒有理會。之後被告更脫去X的褲子和揭起其睡衣，企圖強行與X性交，但最終沒有成功。被告及後強迫X替他手淫及口交，並在她嘴內射精。X於同日下午把遭性侵一事告之母親及報警，被告其後被捕。被告於警誡下承認自己一時衝動，因與妻子地位懸殊令他感到壓力，控制不住性衝動而犯案。