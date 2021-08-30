政Whats噏：內會財會委員數目下限50人　料會期內獲通過

自民主派去年總辭後，主導立法會嘅建制派議員火速修訂《議事規則》及《內務守則》，嚴防拉布情況再現。其中議事規則委員會（議規會）早前提出，毋須再要求全體議員參與內務委員會同財務委員會，僅設人數下限各最少50人，並已諮詢全體議員意見。據了解，議規會今（30日）開會討論諮詢結果，議員普遍對修訂無太大異議，料今個會期內就可以完成修訂。

以往全體議員都必須加入內會同財會，之但係一眾議員咁多公務在身，未必人人都有時間細閱文件。議規會主席謝偉俊亦曾坦言，今次修訂目的係為咗令議會運作更加有效率，而唔係成班人「柴娃娃」加入會議，最終每人淨係講得幾句，所以話人多未必好辦事㗎！

上月底秘書處就內會及財會下限人數同埋其他修訂，發放問卷諮詢議員意見。據了解，議規會今日開會聽取諮詢結果，議員對修訂無太大意見。雖然今屆立法會會期只剩返2個月時間，不過有關修訂並唔複雜，只需要修訂《內務守則》，相信議規會主席可即刻向內會匯報結果並通過修訂，估計今個會期已經可以完成。

之不過，如果未來加入內會同財會嘅委員人數唔夠50人又點算呢？有委員就話理論上唔會有呢個情況出現，如果真係唔夠委員人數，未來各政黨都會再作協調。

另外，為配合立法會向流會時唔在席議員作經濟處分，及喺特殊情況下可遙距開會投票嘅建議，政府早前提出《2021年立法會（紀律制裁及遙距會議）（雜項修訂）條例草案》，本周三喺立法會會議(9月1日)進行首讀。

按一般程序而言，條例草案經首讀後，會交由內會決定係咪有需要成立法案委員會研究法案。議規會委員陳克勤就話，議規會唔同黨派及獨立議員都已有討論，加上已諮詢全體議員意見，認為大家已就建議表態及達成共識，無必要再成立法案委員會，又指無聽到有議員提出相應要求，相信好快可進入表決程序，喺今個立法年度內完成修訂。