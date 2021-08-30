「明日大嶼」論壇搶咪　中大生認非法集結候懲

「守護大嶼聯盟」於3年前舉辦論壇，反對2018年施政報告中「明日大嶼」填海計劃。8名人士疑不滿苦候多時仍未等到機會上台發言，衝上台搶走前立法會議員姚松炎的咪高峰。其中一名現時就讀中文大學的男學生，今天（30日）在東區法院承認參與非法集結，裁判官黃雅茵將案押後至9月20日判刑，考慮被告犯案時只有16歲、角色不算最嚴重，決定先為他索取社會服務令報告，並准他以原有條件保釋候判。

本案19歲被告許嘉鍵，現在於中大電子工程系就讀二年級。他被控於2018年10月14日，在添美道2號政府總部東翼前地，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序或帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖破壞社會安寧。案情指，當日下午近3時有組織舉辦遊行，反對「明日大嶼」填海計劃，遊行終點為政府總部東翼前地。組織然後在遊行終點舉行公開論壇，市民可舉手輪流發言。晚上7時許，被告及另外7人在時任立法會議員姚松炎發言時衝上台並將姚包圍，有人搶去姚的咪高峰。被告於2019年5月被捕，至今年初被落案起訴。他在警誡下承認自己當日曾經衝上台，以身體阻止他人接近，協助同伴搶咪。

辯方求情指，被告犯案時年紀小，當日一心打算和平參與集會，但過程中不滿大會安排，剛巧見到網上有人即興號召上台「搶咪」，便即興加入，過程中並無使用武力。被告在事後已感到很後悔，並向姚松炎道歉，明白自己造成混亂，難逃罪責。辯方強調本案有別於2019年之後發生的示威案件，被告並非針對政府或警察。案發時間只有約2分鐘，規模較細，加上控方延誤檢控，對被告造成不少壓力，亦打亂被告的生涯規劃，冀法庭盡量考慮以社服令或緩刑處理。裁判官最終決定先為被告索取社服令報告再作判刑。

至於同案另一名被告周家驊（28歲，文員）否認參與非法集結，案件將於10月5日開審。黃家豪（21歲，學生）則承認非法集結及及普通襲擊罪，於今年7月被判監3星期。