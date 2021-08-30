房協長者業主樓換樓反應冷淡　房委會委員促擴展計劃

房協推出的「長者業主樓換樓先導計劃」至今逾一年半，惟一直反應冷淡。有房屋委員會委員倡議將上述計劃擴展至房委會轄下的資助出售房屋，並推算涉及的房委會合資格單位約有9萬間，認為若擴展計劃有望提供更多單位作選擇，增加計劃成效。

截至2021年6月底，房委會轄下的未補價資助出售房屋，包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、中等入息家庭房屋計劃、可租可買計劃、重建置業計劃及綠表置居計劃等，共有26.7萬間，而未補價的租置計劃單位約有14.4萬間，合共有41.1萬間。在未補價單位中，業主擁有單位業權10年或以上的資助出售房屋約有23萬間，租置計劃單位約有11.3萬間，合共有34.3萬間。

截至2021年7月底，在未補價單位中，所有業主及已登記家庭成員均年滿60歲或以上的資助出售單位約有6.2萬間，租置計劃單位約有2.6萬間，合共8.8萬間。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉綜合上述的數字作分析，推算單從業主及已登記家庭成員均年滿60歲或以上，已有約9萬間，數目遠遠多於房協的未補價單位。他認為計劃能夠進一步擴展至房委會轄下的居屋及租置計劃未補價單位，相信有助推動計劃。

2019年推出的「長者業主樓換樓先導計劃」容許60歲以上長者業主，持有資助出售單位10年以上，可以免補價在第二市場出售單位，再在房協或房委會第二市場合共39萬個未補價單位，換購較細面積單位。