政Whats噏：暗批李永達被轟「契弟」　蘇逸恒：都唔係話緊我

因違法佔領中環行動案被判囚8個月、緩刑2年嘅民主黨副主席李永達今個月初秘密赴英，點知該黨中委蘇逸恒就喺貼文暗指李「叫人衝、自己鬆」，令因民主派「35+」初選案被還押嘅前副主席尹兆堅（肥尹）大動肝火，唔點名批評蘇係「契弟」，令黨內矛盾逐步浮面。事隔多日，蘇今日(30日)出席記者會時被追問事件，起初佢仲只係解釋話要集中討論記者會內容，但到離場後就忍唔住回應，仲話尹唔係話緊佢「契弟」。畀人感覺好似難講得通喎！

唔單止尹喺囚中狠斥蘇，連同案被還押嘅前副主席林卓廷都睇唔過眼，透過助理喺Facebook力撐肥尹，炮轟黨內有「絕少數嘅人」選擇擁抱新嘅選舉制度謀求上位。當時事件持續發酵，當時更有網民喺留言區貼出該黨副主席梁翊婷嘅Instagram限時動態截圖，上面寫有「不負責任、不知所謂」，外界同猜測係暗中批評指李離港決定。

被視為支持參選嘅蘇逸恒多日嚟都未有再公開回應黨內批評聲音，到今日佢同另外兩位中委召開記者會時，就被問及發文暗諷李永達一事，但佢並冇回應。惟記者會完結後，睇怕佢都忍咗好耐，再被追問事件時就回應指，「無咩特別」，又話覺得尹唔係話緊佢係「契弟」喎。至於會唔會考慮參選立法會呢？佢就同保持統一口徑，話要等到該黨下月召開大會時再決定，仲話唔存在個人選擇，但強調自己唔會退黨。

唔少網民留言批評蘇「混入民主派做鬼」，又有人反問「李永達叫你衝啲咩呀」，被還押嘅林卓廷竟然都可以喺Fb留言話「笑死無命賠」。面對網上爭議不斷，有民主黨中委事後都不敢感嘆，「做乜臨尾一腳先出聲」。