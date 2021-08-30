中四生上體育課猝死　死因裁判官引導陪審團

荃灣路德會呂明才中學19歲中四男生肖葉濤前年3月在體育堂跑步時突然昏迷，送院搶救後不治。死因裁判庭就事件展開死因研訊，於上周傳召老師、校長、醫生及法醫等共15名證人作供後，裁判官何俊堯今天（30日）下午總結證供及引導陪審團，指出可裁定死者死於自然或死因存疑。陪審團將於明日（31日）退庭商議裁決。

裁判官今天引導陪審團時表示，本案死者的身份並無重大爭議。而據法醫林百通的證供，死者是死於淋巴細胞性心肌炎，除此以外並無其他額外證供。裁判官續指，如果一個人患有潛在足以致命的病況，而醫學界認為即使作出了治療，仍可能因該疾病死亡，則可裁定為死於自然；如果陪審團拒絕接納法醫林百通的證供，就本案而言，已沒有其他可能裁斷，只能裁定死者死因存疑。

裁判官引導裁決後，死者的母親一度情緒激動，重提兒子患有心肌炎，曾經有醫護人員稱不可以做劇烈運動，稱自己清晰地在學校調查表寫明。裁判官則解釋，他有責任向陪審團總結庭上證供，而仁濟醫院醫生庭上證稱，並沒有限制死者做運動。裁判官今天在引導前，亦重申研訊的目的並非追究民事過失或刑事責任，而是查究事實，找出死者死因，其他議題則由相關法庭負責。

裁判官今天總結證供時，指死者在2019年3月18日早上11時39分，於仁濟醫院由急症室醫生巫斌宣告死亡，而死者同日較早時在校內上體育課及跑山，被同學發現倒在路上，救護員到場時死者沒有呼吸脈搏。死者在2018年6月曾入院3天，惟醫生沒有發現心臟結構上或先天異常，死者同年10月更新了其學童健康調查表，報稱患心臟病及不宜運動，惟體育老師鄒偉業稱沒有收到更新後的調查表，而死者亦照常上體育堂。校長馬玉娟則承認校方文件傳遞上有問題，亦未依教育局指引，讓學生填寫體育課家長同意書及醫生推薦信，事後已檢視及改進。