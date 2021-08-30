外傭檢疫酒店最多提供80%房間　僱傭中介轟當局涉誤導公眾

港府今日（30日）起容許已打針的印傭及菲傭來港工作，並要求她們必須先預訂香港荃灣絲麗酒店作21日檢疫，又指該酒店有409間房間供預訂；消息一出，酒店預訂旋即爆滿至11月。不過，東網發現，香港荃灣絲麗酒店只提供約70至80%房間，最多只能提供327間房間供外傭檢疫之用，令檢疫房間「一房難求」。有僱傭中介批評港府有誤導公眾之嫌，因港府與酒店早訂下協議，應事先得悉有多少間房投入運作；並估計至少需再多3間酒店參與，始能解決「外傭荒」問題。

香港荃灣絲麗酒店經理楊偉文在社交網站指出，為減少交叉感染的風險，決定把入住率維持在70-80%，換言之，該酒店最多只能提供327間房間供外傭檢疫之用，本地僱主若要聘請外傭，恐怕「有排等」。絲麗酒店又指，有見外傭指定檢疫隔離住宿需求龐大，希望其他酒店能盡快加入、成為指定檢疫酒店，以增加房間供應。

該酒店又提到，基於政府規定，酒店在處理房間預訂前，須為每位客人檢查指定文件，對於暫時未能接受在線預訂感到抱歉，又指已立即增設人手，冀能提供及時諮詢。

香港僱傭公會主席陳東風對於接待外傭的酒店最終只提供7至8成間房感失望，並批評港府有誤導公眾之嫌，認為港府根本一早知道酒店實際上有多少間房投入運作，因雙方一早有協議，「可能知道409間本身已經好少，僱主已不滿，所以講大條數，不想讓人知道其實根本更少，怕僱主又嘈。」

他指本身以409間房、外傭檢疫21日計算，平均每月最多只接待到584名外傭，若入住率限於7成，一個月最多只有約400名外傭能來港，與當初的計算有很大落差，輪候來港的外傭只會等得更久，以每間酒店只能提供7成入住率計算，他估計至少需再多3間酒店參與，始能解決「外傭荒」。他直言對港府未公布確切的房間數目感失望，「難怪近日外傭根本預約不到酒店，因為得好少間房！」