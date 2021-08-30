港人滯菲印　不滿打齊針仍不准入境　港府終跪低允放行

港府今日(30日)起容許菲律賓及印尼外傭於當地接種疫苗後可入境香港，措施近日惹大批滯留當地港人不滿，批評「同針唔同命」，港人於當地接種疫苗卻不獲入境，質疑連外傭都不如。港府今日傍晚終「跪低」，公布將按機制認可印尼、菲律賓等地發出的疫苗接種紀錄，港人於當地接種疫苗後可入境香港，有關安排本周三(9月1日)凌晨零時起開始實施。

港府公布，持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄的香港居民，本周三起均可從A組指明地區登機來港。持有印尼及菲律賓主管當局確認的疫苗接種紀錄的外傭，必須遵守目前的檢疫安排，包括在指定檢疫設施接受21天強制檢疫。至於其他香港居民，則可在一般檢疫酒店進行強制檢疫。

此外，歐盟27個成員國屬經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家，而歐盟成員國家之間已實施新冠數碼通行證機制。港府表示，會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄，歐盟最近宣布在其歐盟新冠數碼通行證機制下認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由本周三凌晨零時起認可上述地區發出的疫苗接種紀錄。