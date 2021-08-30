政府僱員疫苗假期安排延長一個月　9月30日或之前打針可受惠

公務員事務局今日(30日)公布，早前推出疫苗假期安排讓政府僱員在本月31日或以前，接種每1劑疫苗後可享有1天疫苗假期，以便員工在接種後可以有充足時間休息，港府指理解有部分員工於本月份才接種了第1劑疫苗，要到9月份才能完成兩劑接種。公務員事務局決定延長疫苗假期下政府僱員接種疫苗的期限至9月30日，以便利員工在9月內完成接種兩劑疫苗。

公務員事務局表示，目前超過9成公務員已接種第1劑疫苗。至於有多少僱員有醫生證明無法接種疫苗，當局指由於「以接種疫苗取代定期檢測」安排已擴展至涵蓋所有政府僱員，涉及的人員數目眾多，正在收集和整理大量相關資料，暫時未能提供相關數字。

另外，教育局要求9月1日起，學校的全體教職員必須至少已接種第1劑新冠疫苗，如個別教職員身體情況不允許接種疫苗，便需定期進行檢測。當局今日公布，持有相關醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗的教職員，如欲使用社區檢測中心的檢測服務，可獲豁免有關收費。免費檢測服務由明日(31日)開始直至另行通知為止，期間每名合資格教職員每14日可接受免費檢測服務一次。