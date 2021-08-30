日出康城3期5期斷水　1.5萬人受影響　水車到場大排長龍

將軍澳日出康城3期緻藍天及5期Malibu出現斷食水情況。有不少市民提着水桶，排隊取水。水務署指已安排水車到場供應食水。

當區區議員方國珊指，大約7至8時收到住戶投訴，指淡水的水力下降，並出現斷水情況。她指於日出康城附近的港鐵車廠擴建工程地盤範圍內，有條直徑約60厘米的淡水管爆裂。方表示有約4000戶，大概1.5萬人受到影響，又指排隊取水的人龍能圍繞2個籃球場。

方國珊指水務署已各安排2架水車及2個水箱到日出康城3期緻藍天及5期Malibu，並指水務署已承諾安排水車直至正常供水為止。方批評管理公司安排惡劣，沒提早通知街坊停水問題，令街坊無所適從。

水務署回覆東網查詢指，大約晚上8時半收到查詢，指日出康城的私家淡水喉管爆裂，而政府的供水系統維持正常，又指已各安排2架水車及1個水箱都現場。

將軍澳日出康城臨海而建，屬於港鐵物業，發展規模龐大，設有13期，多個大期數屋苑已落成入伙。其中緻藍天項目2014 年竣工，住宅單位數目約1,648伙，設有4座；至於MALIBU項目，前年才竣工，設1,600住宅單位，共3座。雖然整個屋苑為「日出康城」，而港鐵於不同時期推出招標及批出相關發展權予發展商，故出現不同大期數為獨立發展，由不同發展商發展。