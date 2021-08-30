早前辭港大校務委員　張達明再辭任律師會理事　

香港律師會日前改選5位理事，結果由被視為親建制的專業派5名候選人全數當選，至於被視為開明派支持的3人則全數落選。在律師會選舉新正副主席的前夕，港大法律學院首席講師張達明晚上（30日）在Facebook貼文，今日下午已辭任律師會理事，即時生效。

張達明在貼文中指出，雖然他的任期明年才會結束，但他決定提前辭去理事一職，讓他可專注法律服務的工作，以及與家人和朋友保持更平衡的生活。他希望律師會能繼續擁有不同背景的理事，並在律師會的工作中保持政治中立和專業精神的價值觀。

實際上，香港大學學生會評議會在上月初通過動議，對一宗「孤狼式恐怖襲擊」案的疑兇表示「深切哀悼」，有關言論疑涉違《港區國安法》，港大校務委員會亦宣布禁止所有參與上月7日評議會會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。事後張達明表示，對港大的決定感到很難過，並已通知校方，他辭任校務委員會委員一職。

張認為有關學生的確做得不對，但經已道歉，並指大學應該是培育學生有錯能改的地方，加上校方本身有紀律研訊程序，應由紀律委員會聽取學生申辯下作決定，惟港大校務委員是次未經研訊直接處分，認為似乎有「越權」嫌疑。