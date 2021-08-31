九龍城警區開學前多管齊下　冀改善交通情況

九龍城警區有逾200所中小學及幼稚園，每逢上下課繁忙時間都造成龐大交通壓力，嚴重時除主要幹道擠塞外，甚至增加發生交通意外的風險。為此，該警區在開學前作出充分準備，包括加強在學校區一帶之宣傳及教育；持續與運輸署、教育局及學校舉行會議共同商討有效交通管制對策；在學校區一帶高姿態巡邏並作果斷執法等，希望透過多管齊下方式紓緩交通情況。警方又呼籲該區家長及學童，在繁忙時間多使用公共交通工具，或善用校車接送服務從而減少路面汽車流量，履行社會責任，貢獻社區。

九龍城警區行動主任黃兆彰總督察表示，九龍城區地理上位於本港核心範圍，有數條主要幹道縱橫貫穿，加上不少學校集中在窩打老道、界限街及太子道西等幹道附近，故每當繁忙時間皆造成龐大的交通壓力。他又提到，自今年4月起該區的交通流量、交通意外及交通相關投訴的數字，已接近回復至疫情前之水平，因此預料開學後交通擠塞的情況將會持續。

該警區助理行動主任陳家豪督察則指，今年首兩季全港共發生4宗與學生上下課有關的交通意外，造成約10名16歲以下學生受傷，比較去年同期3宗意外共8人受傷，分別上升了33%及25%，情況不容忽視。為應對開學後的交通情況，該警區在本月中已開始積極調配人手，在相關區域派傳單及與學校協調相關交通管制措施等。

至於執法方面，該警區於今年首7個月已發出逾10.5萬張告票，足以證明交通擠塞情況並未因疫情關係而有太大影響。長遠而言，警方會針對道路的結構性問題，主動及積極配合其他部門進行改善工作，九龍城警區交通隊主管伍志成警署警長指出，早前在北帝街轉出宋皇臺道路口，經常有大量車輛違例停泊，故警方正向運輸署建議擴闊該路段的行人路，同時收窄道路，以免車輛違泊，紓緩擠塞情況。