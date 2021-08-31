特殊學校捲校政風波　家長質疑帳目混亂

屬特殊學校的九龍塘天保民學校掀校政風波，遭家長質疑多項校務情況不合理。該校的「家長替代校董」投訴指，2019年9月至12月社會事件期間，該校未有舉辦大型活動，但「教職員娛樂及慶典費開支」高達近10萬元；該校去年底會議紀錄顯示有一筆總額逾50萬元的捐款，但未有在財務報告披露去向，捐款下落不明；學校更連續3個學年未有披露財務報告。家長質疑校方處理校務經常未有跟足程序，財務交代不清，憂慮影響學生福祉。

該校法團校董會的「家長替代校董」黃愷瀛表示，該校曾於2019年9月減少午飯飯盒分量，但從未通知家長，飯盒價錢較以往貴之餘，亦令高小學生吃不飽。黃指，該校去年11月豪花逾14萬元安排110名教師到香港迪士尼樂園進行培訓，包括製作點心。她去年底亦被校方以不簽署保密協議為由，拒絕她參加餘下兩次校董會會議。她解釋因保密要求十分廣泛，違反校本管理精神，令她無法發揮橋樑角色。化名高先生的家長亦認為該校校政混亂，憂慮該校收到的捐贈最終未有用在學生身上。

教育局回覆稱正按既定機制嚴肅跟進涉及該校的投訴，並要求該校提交回覆及報告供該局審視。該校則指，迪士尼活動獲校董會批准，並同意以「單一報價」採購相關服務；教師專業進修活動開支按指引可列入「教師娛樂及慶典開支」帳目。有關捐款亦於去年底入帳，主要用來購買iPad等器材。該校指，因新任行政人員未熟悉工作，未有及時將2016年「財務總結」於學校周年報告附上，現已補回上載至校網。該校又指，供應大、小飯盒屬環保安排，不會引致學生飯量不足。