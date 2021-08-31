Dr.東：低溫保存去殼生蠔抑病菌滋生　否則容易食物中毒

膠盒裝預先去殼生蠔近年深受港人歡迎，即開即食，亦不失生蠔原有鮮味。惟吃生蠔有食物中毒風險，食物安全中心新一期「食物安全焦點」指出，去殼的蠔若沒有保持足夠低溫以抑制細菌生長，會迅速變壞。

蠔是濾食性動物，由於經常過濾海水，體內累積水中物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等病原體。人類進食生或未煮熟的蠔，可能會感染這些病原體。

此外，如果從採收到食用期間，蠔隻沒有保持足夠低溫，在採收後弧菌等細菌仍可在蠔的體內繼續生長。而有關生蠔的食物中毒個案，患者病情多屬輕微，只出現腹瀉、腹痛及嘔吐等症狀，並會自行痊愈，但生蠔亦可能導致健康嚴重受損，特別是高危人士。

食安中心指，去殼時蠔可能受到物理及微生物污染。在去殼枱把蠔肉從外殼中取出時，往往會接觸到污垢、泥土及碎屑。如果在正確的溫度及條件下儲存，未去殼的蠔即使經過長途運輸，仍可以存活。然而，蠔在去殼後便會死亡，如果沒有保持足夠低溫以抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞。故運送期間必須維持不間斷的冷鏈，才可確保蠔的安全及品質。

蠔需要烹煮且保持高溫才有效消滅病原體，內部溫度達攝氏90度，並維持90秒，便足以消滅甲型肝炎病毒及諾如病毒等常見食源性病毒。

中心提醒，生蠔存有微生物風險，即使養殖場採取嚴格控制及監察措施，也無法把風險完全消除。市民如果選擇吃生蠔，應向可靠持牌店舖購買。進口商亦應申領出口國有關當局發出的相關衞生證明書，以確定所進口的生蠔適宜供人食用。

在本港，必須領有受限制食物售賣許可證，方可售賣供生吃的蠔。生蠔在到貨時及存放於食物業處所期間，應一直保持在攝氏4度或以下。

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