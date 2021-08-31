25個高風險地區僅　9處疫苗獲世衞認可

海外港人能否順利歸家，主要決定於接種疫苗地方，以及身處地區屬於何種風險級別。根據港府本月20日收緊的新入境政策，從高風險地區入境香港的港人所接種的疫苗須符合特定條件，包括須由香港、內地或澳門當局，或世衞指明的當地嚴謹監管機構發出的接種疫苗紀錄，或與香港訂定雙邊疫苗紀錄認可協議的地區發出。目前除日本外，其他東南亞國家均非世衞指明地區，亦即港人於當地接種疫苗仍無法回港。

歐盟27個成員國屬經世衞指明當地監管機構為嚴謹監管機構的國家，歐盟最近宣布北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，港府亦將由9月1日凌晨零時起接受上述地區發出的為認可疫苗接種紀錄。

現時高風險地區有25個，當中僅9個地區包括土耳其、法國、希臘、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、瑞士、英國及美國的疫苗紀錄獲世衞認可。來自高風險地區的港人若非於上述地區接種疫苗，便不符合條件入境香港。港府早前推出特別措施，與菲律賓及印尼訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，容許於當地接種疫苗的人士來港，有關措施原本只適用於來港工作的外傭，但引起政策不一的批評後，港府昨日公布9月1日起港人亦能受惠。

至於中及低風險地區，亦即除中國以外所有不屬於高風險地區逗留的海外港人，例如日本、澳洲、德國、意大利及新西蘭等，港人毋須打疫苗亦可回港，但須檢疫21天；而於當地完成接種疫苗後來港則檢疫14天，同時不須屬世衞認可的接種疫苗紀錄。