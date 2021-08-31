東方日報A1：東方為民請命　菲印打針港人可回家

菲律賓及印尼因禁飛令導致本港現「外傭荒」，港府姍姍來遲與當地達成雙邊協議，容許當地打齊疫苗的外傭昨起來港，惟有關措施考慮不周惹「歧視港人」之嫌，港人即使於當地打齊針仍被港府拒諸門外。《東方日報》接獲大量滯留港人求助，部分更急需回港處理護照及工作簽證到期問題，有當地港人怒斥港府政策荒唐，「同針唔同命」，港人連外傭都不如。本報為民請命報道事件，港府在措施推出半日後旋即「跪低」，昨傍晚突公布容許於菲印兩地已打針的港人明日起可入境。

菲律賓及印尼屬於高風險地區，由於當地非世衞認可的嚴謹監管機構國家，港人即使於當地接種新冠疫苗，亦不獲放行入境香港。港府近日因應「外傭荒」，設特例容許菲印傭工取得當地發出的官方針卡後來港工作，港人卻未能受惠有關措施。事件引起大批當地港人炮轟港府厚此薄彼，港府昨晚終「跪低」宣布，明起容許於菲律賓及印尼已打針的港人入境，且毋須如外傭般於指定一間酒店檢疫，可在一般檢疫酒店隔離。

於印尼工作的倪先生在當地接種兩劑由內地研發的國藥疫苗，原本須趕回港續領即將到期的特區護照，始能為工作簽證續期。他近日得知印傭獲放寬來港後感到震怒，曾致電本港衞生署投訴卻無補於事，直指「真的是不知所謂，這個世界沒有一個國家或地區是不容許自己公民回去，連外傭都可去打工，竟然不讓香港人回家。」他又指大家都是在印尼打相同的疫苗，港人打的疫苗卻不獲承認，香港人「在政府眼中竟然還不如外傭。」

黃太的女兒亦遇到相同情況，其女兒於馬來西亞接種復必泰疫苗，與兩名年幼子女原訂機票於本月21日回港處理特區護照到期問題，港府早前卻突然收緊入境措施，本月20日起將馬來西亞列為高風險地區，令一眾於當地接種疫苗的港人無法入境。黃太指香港衞生署職員建議他們飛去德國等中低風險地區「過冷河」，逗留當地21日再回港，但她認為相關做法風險高，「飛往當地後，政策又改，咪兩頭唔到岸？」黃太批評港府政策荒謬，質疑若將來香港有補打第三針措施，女兒回港接種後，究竟有關針卡是否獲認可。

文太的女兒滯留印尼大半年，女兒在印尼從事運輸工作，上半年打算回港，卻因檢疫酒店爆滿無法預約，其後印尼更被禁飛。得知外傭獲放行後，她批評措施對港人極不公平，「女兒現時完全無渠道回港，覺得好絕望，又求助無門！」她指衞生署只建議飛往中低風險地區後再入境，但她指相關方法使費龐大，亦不知道哪些地區容許港人入境，質疑港府完全不理港人死活。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良質疑，政府容許已打針的外傭來港，卻拒絕身處當地並已接種疫苗的港人回港，是行政安排缺乏一致性，除非懷疑當局造假，否則是沒有邏輯。他又指本港近日錄得由印尼及菲律賓馬尼拉輸入個案，反映兩地疫情仍嚴峻，認為恢復外傭來港的措施不能急進，否則輸入病例急增，將令多間航空公司的航班觸發熔斷機制，令整個地區的航班再次不能來港。

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