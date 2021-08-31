奧運熱帶動　THE HENLEY III佔盡優勢　打造新一代智能家居

恒基兆業地產旗下的啟德臨海全新住宅項目THE HENLEY，因為地利優越性前臨啟德體育園，同時坐擁維港海景，自推出以來一直成為市場焦點，新一期THE HENLEY III示範單位已開放予公眾參觀及認購登記，首批連加推共126伙，將於短期內公布銷售安排。

港隊以1金2銀3銅打破香港記錄，在東京奧運佳取得績成為近期話題，令本地體育發展引起關注。而2023年落成的啟德體育園更是焦點所在，加上2025年第十五屆全國運動會，香港將聯同廣東及澳門合作承辦，到時可容納約5萬人的啟德體育園主場館必定是其中一個主要場地，相信可帶動整個啟德區樓市，而THE HENLEY的位置是最貼近體育園的新盤，自然被睇高一線。

今次發展商推出首批連2號價單合共126伙，涵蓋開放式戶至三房單位，實用面積由238至778方呎，折實售價由625.38萬至2,499.54萬港元，最低呎價由25,218元起。

為回應市場追求優質一房戶型，THE HENLEY III就主打一房及開放式戶型。展銷中心設有一個一房連套房無改動示範單位，第3A座32樓C單位位處單邊，望向東南，飽覽項目園林綠化及室外游泳池雙重美景。玄關位特設嵌入式鞋櫃及儲物櫃，方便收納生活所需。

單位的層與層之間高度約3.31米，較同區大部分住宅項目的樓底相對更高，客、飯廳更預設天花燈槽連隱藏式LED燈飾，凸顯高樓底優勢。

至於一房連衣帽間間隔，設有高座大樓獨有的弧形落地玻璃幕牆，超廣角闊銀幕開揚景致盡收眼底。房內更預設意大利高級品牌步入式多功能衣帽間LEMA FASHION BOX，特設專利衣櫃空氣淨化系統，利用特殊技術殺滅污染物、細菌、霉菌、以至新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，住戶健康得以保障。同時，配置意大利BARAUSSE玻璃門，衣帽間內附設瑞典DOMETIC私人保險箱，既實用又美觀。

值得稱讚的是發展商今次特意為所有單位提供廚櫃門板飾面及窗紗飾面顏色， 有三款顏色組合可供買家選擇。所有住宅單位配置一系列國際品牌高級廚房設備，當中標準三房單位之國際品牌德國Miele嵌入式蒸焗爐，以及特色單位之Miele嵌入式蒸爐連微波爐，屬全港首個住宅項目全新配置M-Touch S操作介面及高清全彩色顯示屏之設備，住戶更可透過流動裝置上的應用程式遙距控制設備的運作。同時，單位應用嶄新智能H-1 APP及API系統，住戶可籍此操控全家門窗、窗簾、燈光及多項電器，體現高質素的智能化家居生活。

THE HENLEY會所加入不少智能新科技亦是賣點之一，會所面積逾3.2萬平方呎，而綠化園林面積逾3萬平方呎，提供各項室內外設施，分為六大主題區域。園林綠化空間以HENLEY FARM及HENLEY PARK主題區域，分別設有城市農莊，以及意大利My Equilibria設計及製造戶外健身裝置HENLEY TREE，製造健康生活同時亦提供不少打卡位。

THE HENLEY會所及屋苑內亦引入一系列具備多元化功能的工作機械人，包括快遞機械人、行李機械人、清潔及消毒機械人及體溫檢測機械人。會所特別引入咖啡機械人，用最新AI人工智能技術，機械人更可做出拉花效果。