大灣區航空　增港機場競爭力

疫情在過去逾一年重挫全球航空業，但有新航空公司無懼「疫市」，響應國家發展粵港澳大灣區策略，致力將本港航空業融入國家的整體發展，不但組建機隊，同時大量招聘人才，希望為大灣區以至亞洲各城市人民提供多一個航空選擇，榮獲2021年度「超卓航空使命大獎」，實至名歸。

「好榮幸大灣區航空可以獲得超卓航空使命大獎，過去一年公司上下各員工都努力不懈，全心全意建立大灣區航空，希望為客人提供數碼化、經濟實惠同埋獨特嘅旅程。」大灣區航空有限公司行政總裁丘應樺先生指，大灣區航空旨在為區內城市提供優質航空業服務，增強香港機場作為國際航空樞紐的競爭力，無論人流和物流均會有更加便利的服務。

丘表示，根據國家發展策略，香港於未來大灣區的定位是交通及航空樞紐，待香港國際機場第三條跑道於2024年完工後，航空樞紐的定位將會更加穩固，惟同時服務需求亦會增加，「大灣區航空正正可以滿足到呢啲增加嘅需求。」他指，大灣區航空的業務包括一站式的客運及貨運服務，當中包括飛行前及飛行後的服務，例如為旅客提供酒店預訂、租車服務和代購手信服務等，更可選擇送往酒店或家居住址，「服務對象包括鍾意制訂個人旅程嘅休閒旅客，同埋鍾意高質服務同按個人需要嘅商務旅客。」

丘指，公司現時正待政府審批，將於今年引入3架波音737-800型號飛機，而且機隊會不斷壯大，預計在2022年將會增加至10架波音737-800飛機，而於2026年將共有超過30架波音737-800飛機投入服務，「我哋現時申請咗104條航線，主要係內地城市，包括北京、上海、杭州等等，亦有一啲亞洲城市，包括東京、大阪、台北同新加坡等等，將來會不斷擴大航線網絡。」

「公司將會給予包括香港在內嘅大灣區居民更多就業機會。」丘解釋，公司去年開始不斷招聘人手，包括飛行員、艙務員及後勤員工，至現時為止已招聘了大約20名艙務員並進行培訓，預計於年底前會增至60名，而在2022年將會增加至200名。另外，公司又招聘了15名飛行員，當中包括5名管理層階級人員，而飛行員數目將會在年底前增加10名，至2022年更將會增至100名。