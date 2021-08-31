打針難阻病毒傳播　疫苗護照夢碎　專家警告勿半桶水防輸入

新冠變種病毒肆虐全球，不少已國家或地區，即使已達超過70%新冠疫苗接種率，仍出現群組爆發。呼吸系統專科醫生梁子超今早(31日)在電台節目表示，以色列、英國及美國等地已經證明，新冠疫苗已不再是有效防止傳播病毒爆發的工具，認為在Delta變種病毒肆虐下，雖然疫苗仍有一定保護力，但不能靠「疫苗護照」，減少高危場所的傳播，並形容「疫苗護照的夢」經已被徹底打破。

梁又指，很多國家及地區都鼓勵民眾，即使完成接種疫苗，都要小心防疫，室內場所一定要戴口罩，重申不能盲目相信疫苗可阻截社區傳播。對於部分國家提出所謂「與病毒共存」，他認為只是退到第2條防線，強調本港未有條件在社區出現確診個案時，穩守醫療系統，又形容「長痛不如短痛」，若在病毒入侵初期，未能用盡方法快速控制疫情，病毒可能會長期傳播，對企業或社會恢復正常生活並無好處。

對於本港近日不斷錄得輸入病例，他擔心萬一再有病毒走入社區，一定要靠最基本的防疫措施，包括減少市面人流，以及不斷排查檢測，才有時間「撲火」、在短時間內控制疫情，並警告港府如果仍然用「半桶水」方式外防輸入，有可能令市民喪失過去20個月辛苦爭取的活動空間。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦認為，以必須接種疫苗作為「谷針」方法，成效未必太大，建議政府列出具體數據，說明哪個年齡層、行業或地區的接種率不足，相應調整接種策略，反而更有效。但他表示在本港無本地個案、「太平盛世」的時候，添加接種要求，公眾回響可能較大，但萬一本地疫情有反彈迹象，限制進入食肆或公共場所的人士必須接種，就是無可厚非。

至於有意見提出，長者接種率達70%，就可以考慮放寬防疫措施，曾指出，長者的社交圈子不如年輕人活躍，純粹將長者接種率與防疫限疫措施掛鈎，並不科學。他建議若本地無爆發，全港接種率達70至80%，才可以考慮逐步放寬措施。

對於政府讓持有認可疫苗接種紀錄的菲律賓及印尼外傭來港，滯留當地的港人亦可返港，曾相信措施為本港帶來的風險有限。他解釋，大部分涉及Delta變種病毒的個案，患者都會在14日潛伏期內發病，若從菲律賓或印尼抵港的人士，已完成接種疫苗，加上抵埗後隔離檢疫最少14日，期間檢測最少6次，便能有效控制風險。

至於由菲律賓及印尼回港的港人，則毋須在供外傭入住的指定酒店檢疫，而可以選擇其他檢疫酒店，曾認為當局規定抵港外傭入住特定酒店，是想控制配額，即使稍後出現較多確診個案，都能夠集中處理，並視乎醫療系統的負荷能力，逐步增加配額。