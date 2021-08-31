9月下旬開放竹篙灣作外傭檢疫　提供800單位每日不多於500港元

港府日前批准印尼及菲律賓的外傭來港，條件是須在當地接種2劑新冠疫苗，並獲得當地政府發出的接種證明，但由於目前的檢疫地點不足，特首林鄭月娥今早(31日)在行會前表示，當局將暫定於9月下旬開放使用竹篙灣作檢疫，暫時將開放第1及第2期，估計有接近800個單位，並將以成本價收費，指標希望每日不多於500港元，至於實際收費稍後將再作評估以低位定價。

對於來港政策被質疑滯留當地的港人未能同樣受惠於相關入境政策。林鄭承認早前在溝通上出現問題，昨日(30日)已與印尼及菲律賓相關方面洽談，對方亦已澄清入境香港不會分外傭或港人，在抵達後同樣須21日檢疫。

至於本地疫苗接種方面，林鄭指自接種計劃展開至今已超過半年，目前已打首針人口達60.6%，但仍未達到70%的群體防疫標準，故現時到9月底，希望能達到首針接種率70%。她坦言雖然按現時趨勢未必能做到目標，但現時提供即日籌，希望更多長者和學生打針。

林鄭又指，暫時不會動用強制措施，但會展開一系列推廣打針工作、落力催促，並聚焦部分特定群組，包括工作人口、學生及長者。她指出，由於65歲以下的工作人口流動性大，當局將用盡一切方法，到訪不同企業進行推廣；而學生群組暫時情況還好，目前有一半12至19歲人士已接種疫苗，由於明日(9月1日)是開學日，惟學校暫無能力全面授課，故希望教職員可以多接種疫苗，以保障學生健康，目前有數間大學均已要求先打針才可以進入校園。

至於長者方面，林鄭強調長者接種率極低，其中，院舍長者更只得10%人接種，她認為要多解說，令長者放心，政府亦會和地區機構溝通。對於不少商界最希望與內地通關，她表示但若要與內地通關，則最需要做好外防輸入，否則難以說服中央願意通關。