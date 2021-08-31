東網屢揭店舖阻街擾民　政府部門扮盲懶理　申訴專員主動調查

店舖阻街、噪音擾民的亂象已是老生常談，惟港府不執法、懶得管的態度依舊，而東網日前報道指出阻街問題嚴重後，申訴專員隨即在今日(31日)宣布，主動調查政府對貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的規管，並向效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署展開調查。同時，申訴專員亦正收集上述課題的資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於9月30日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。

申訴專員趙慧賢表示，雖然公署於2014年6月，完成有關當局對店舖阻街的規管及執法行動的主動調查，而相關的政府部門亦已落實多項改善措施，包括自2016年9月起實施的《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，但公署每年仍收到大量涉及店舖阻街的投訴。

而在過去3年，即2018年8月至今年7月期間，公署已累計錄得逾200宗投訴，當中除了店舖貨物被指阻街外，亦包括在街道隨處放置雜物的投訴，涉及發泡膠箱、膠籃、回收鐵籠、建築物料或廢料等，不僅對市民造成不便，亦有可能造成環境衞生滋擾甚至構成道路安全風險。

鑑於貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的問題持續多年，亦牽涉多個部門的規管及執法行動，加上現時各有關政府部門按其職權範圍處理上述問題，每當遇上較複雜或牽涉多個部門的情況，便有可能因權責不清或未能及時作出協調，以致霸佔或阻礙街道問題遲遲未獲解決，故申訴專員決定展開主動調查，審研政府的規管工作，包括相關部門的執法及清理行動，以及跨部門的協調機制，以便在有需要時向政府提出改善建議。