港府開放竹篙灣予外傭檢疫　首批酒店隔離捱貴租　中介批搵笨

外傭來港檢疫安排連日來引起熱議，港府目前只提供香港荃灣絲麗酒店作為指定檢疫酒店，除了每晚索價800港元外，更被踢爆只提供約70至80%房間，即最多只能提供327間，有別早前宣布的409間。外傭中介提出開放竹篙灣作為外傭檢疫之用，港府今日（31日）終於跪低，宣布在下月下旬開放竹篙灣第一及二期讓外傭檢疫，料提供800單位，價錢不多於每晚500港元。有中介批評當局「搵笨」，首批入住酒店的外傭及其僱主要「捱貴租」，對他們十分不公平。

香港僱傭公會主席陳東風指，當局的新措施做好過不做，對整個外傭市場是件好事，但對該批已入住，或準備入住酒店檢疫的外傭其僱主則相當「搵笨」，建議當局推行政策需通盤考慮，不能每次靠民間催促。他估計，9月底開放後，整體有超過1000間房間予外傭檢疫之用，料每個月可處理1300至1500位外傭。

香港僱傭代理協會主席張結民估計，當局要找一間價錢便宜且符合檢疫要求的酒店不多，認為現在的由政府來處理會較好。他指，自己公司有約400名外傭正等候來港，目前只有9名符合要索及成功預訂酒店，估計開放竹篙灣後可得以紓緩。

勞工處表示，沒有備存每日來港外傭數目，根據指定檢疫酒店提供的資料，昨日（30日）並沒有外傭入住，但有8名外傭確認在今日入住，到下月4日，一共有132名外傭入住。