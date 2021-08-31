4漢涉油麻地暴動案　1人罪成判監4年

前年11月理大衝突期間，有4名男子被指在油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品而被捕檢控。他們否認控罪並經審訊後，其中3人今（31日）在區域法院被法官林偉權裁定罪名不成立，餘下一人則被裁定暴動及使用蒙面物品罪罪名成立，被判監4年，法官斥責他依附暴動人群，壯大及鼓勵了暴動人群的聲勢，故不能輕判。脫罪的3人中，其中1人早前曾承認一項未能出示身份證罪，今被判罰款2000港元。

4名被告依次是23歲學生勞俊坤、27歲任職地盤測量的黃新民、30歲客戶服務員連潤發及40歲地盤電工鄭信達。他們同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日，在九龍彌敦道與窩打老道交界附近，連同其他人參與暴動。勞另被控未能出示身份證，黃及連再各自面對一項在非法集結中使用蒙面物品罪。勞早前已承認未能出示身份證一罪，他與黃及鄭3人被裁定其餘控罪罪名不成立，連則被裁定兩罪均罪成。控方指連於2017年有一項暴動罪的定罪紀錄，當時被判囚3年。

法官林偉權裁決稱，控方指4名被告是剛參與橫街外近吉野家餐廳的暴動後，走入橫街的示威者，惟橫街內的閉路電視顯示勞及黃是從小巷走出橫街，並從彌敦道走入橫街。雖然2人於凌晨時分身處小巷及其衣着可疑，但控方未能證明2人曾參與所指的暴動。另外鄭自辯時稱當晚與朋友宵夜後有醉意，途經案發現場時，見人群混亂，遂走入橫街暫避，並見人跑而跟人跑，法官表示信納鄭的證供，故最終裁定3人的罪名均不成立。

至於連潤發方面，法官指連戴頭盔、口罩及手套，是為了參加示威，且預知會涉及破壞社會安寧的暴力行為。法官指連得知涉案地點附近有人向警方投擲磚頭及汽油彈，仍選擇依附暴動人群，壯大了暴動人群的聲勢，且實際鼓勵及支持了那些使用暴力去破壞社會安寧的人，成為了暴動者的一分子。另外連在警員衝來才跑開，以圖逃避被捕，並非為了與其他暴動者割席，因此裁定連兩項控罪罪成。法官判刑指雖然案發暴動時間不長，但只因警方及早採取行動，令示威者潰散，否則暴動會持續。法官續指案中沒證據顯示有人受傷或財物受損，但連於另一宗被判監案件獲釋後8個月再犯下本案，且他當時戴上口罩等，圖阻礙他人辯識其身分等，故最終將他判囚4年。