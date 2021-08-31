逾3成幼園家長憂子女升小一後自理能力不足　機構倡學習放手

新冠肺炎疫情影響學童學習、發展，香港路德會社會服務處轄下「路德家長專線」及「童心閃耀計劃」在學前單位提供社工服務先導計劃，於7月6日至7月16日期間，向2020/21年度，就讀K3學生的家長以問卷調查方式進行關於「升小適應」家長問卷調查，一共收集了175位家長的回應。

結果顯示，91%受訪家長認為孩子的「學習進度」最受疫情影響，其次是「人際社交」，佔65%、「時間管理」，佔61%。調查亦發現，家長最擔心孩子升上小學後的「自理能力」不足，以致未能適應小學的生活，佔31%。而「學習進度」及「人際社交」的比例相若，分別佔29%及27%。

而最多家長認為「良好的學校支援」能有助孩子盡快適應小一生活，佔35%。「學校支援」、「自理能力」及「人際社交」對家長來說是難以控制的，因為「學校支援」屬外在的環境因素，其餘屬個人因素，需靠孩子自行面對，所以家長難以遙距協助孩子。

「路德家長專線」單位主管陳玲敏建議家長可於開學時，教導孩子如何執拾書包。若家長能有效地教導孩子分門別類，相信對孩子適應小一生活很有幫助。陳又指，若要加強孩子的自理能力，家長亦需要調節「事事為孩子代勞」的心態，要學習放手，以免孩子養成過分依賴的性格。