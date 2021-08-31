今年第二季增131宗HIV個案　逾半涉同性或雙性性接觸

衞生署衞生防護中心今年第二季接獲131宗感染愛滋病病毒(HIV)個案，數字較上一季的101宗稍高，新增個案涉及109名男性及22名女性。季內亦錄得26宗愛滋病新增個案呈報。

新增感染HIV個案中，有75人透過同性或雙性性接觸受感染、33人透過異性性接觸受感染、2人透過注射毒品感染，餘下21宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,017宗。

新增個案的三個主要呈報來源是：公立醫院、診所及化驗所(57宗)；私家醫院、診所及化驗所(22宗)和衞生署社會衞生科診所(19宗)。當中107名感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，季內亦錄得26宗愛滋病新增個案呈報，其中14宗透過同性或雙性性接觸受感染、11宗透過異性性接觸受感染、1宗透過注射毒品感染。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部真菌感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,280宗。

性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。衞生署提醒曾進行不安全性行為的人，應及早接受愛滋病病毒抗體測試。他們可致電衞生署愛滋熱線預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。感染者需盡早接受愛滋病專科治理服務。