前區議員連桷璋非法集結脫罪　另一區議員罪成囚3個月　

3名時任大埔區區議員文念志、姚鈞豪、連桷璋，連同一名議員助理和一名攝影師，在去年3月因涉嫌於大埔挑釁及用雷射筆照射便衣警員，被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具及襲警等罪。文念志及議助上月承認所有控罪被判囚3個月，另外3人則否認非法集結罪受審，今（31日）在粉嶺法院裁決。連桷璋被裁定罪名不成立，姚鈞豪及攝影師則被裁定罪成。主任裁判官蘇文隆考慮他們的參與程度後，判處2人各監禁3個月。根據《區議會條例》，若區議員當選後被判監禁3個月或以下刑期，並不會因此喪失其議席。

案中5名被告為31歲的連桷璋、23歲的姚鈞豪、22歲的蘇揚浚、29歲的文念志和36歲的蔡健瑜。姚是現任區議員，連及文已於今年辭退議席。蘇曾兼職議員助理；蔡則報稱是攝影師。文及蘇上月底已認罪，且同被判囚3個月。另外姚早前亦承認一項無牌管有無線通訊器具罪，今被判罰款1500港元。

裁判官裁決指，案發當晚便衣警員尹寶祺在大埔超級城附近巡邏時，遭被告一行5人尾隨。但連的位置較後，與其餘4人相距10多米，似是隔岸觀火。加上他沒有向尹作出其他言行，無法顯示他有份及有意圖去參與事件，故裁定他罪名不成立；至於姚則不停地纏繞尹，期間有人叫出尹與其妻兒的名字，文蘇2人又用電筒照射尹的臉，足以使尹擔心其人身安全，並可推論事件會導致有途人出手拯救尹而推撞各被告，引來更多暴力及使人害怕社會安寧遭破壞，故裁定姚的非法集結罪成立；雖然蔡只是用相機錄影過程，但他一度跑到尹面前拍攝，阻撓對方去路，蔡亦是被默許拍攝被告如何傷害尹，顯示他與被告必有所共識，故裁定他罪成。

辯方為姚求情時呈上12封求情信，指部分信是由街坊及他負責當區的居民所撰寫，反映他們對姚服務的肯定；蔡則獲一位吳姓知名導演所寫的求情信，反映他在事業上的一定成就。最終裁判官判2人各監禁3個月，蔡其後提出保釋等候上訴並獲批准。