憶女兒兼顧訓練及學業艱辛　李皓晴媽當場灑淚

香港代表隊在東京奧運會奪得佳績，香港教育大學（教大）成立精英運動員好友大學基金，鼓勵運動員多元化持續進修，作雙軌發展，讓他們日後有更多出路，奪得女子乒乓球團體賽銅牌的杜凱琹及李皓睛亦頒發獎學金，李皓睛媽媽分享當年面對女兒同時要兼顧練波及學業的糾結心情時，更一度落淚。

李皓睛媽媽表示，李皓晴中學時需要練波同時兼顧學業應對會考，自己亦不想阻止皓晴成為乒乓球員的夢想，此時李媽媽突然落淚。拭淚後，她續稱，幸好李皓晴會考及乒乓球成績均好，她才可放下心頭大石。

教大校長張仁良指早於2010年，大學率先取錄精英運動員修讀本校健康教育榮譽學士學位課程，至今已有近100名精英運動員入讀教大不同課程，教大與港協暨奧委會簽署合作備忘錄，為準備退役運動員提供進修機會，歷年來，已有多名精英運動員透過機制入讀教大課程，當中包括有李慧詩、黃金寶、石偉雄等，張希望其他大學亦可以推出不同課程，去鼓勵精英運動員讓他們比賽訓練同時亦可以得到課程學習進持續進修。

同場的大學教育資助委員會主席唐家成指兒時最愛打乒乓波，所以不會放過任何一場觀看，亦表示在爭奪獎牌一刻緊張到會「唔敢睇」，而杜凱琹和李皓晴亦送了一塊親筆簽名乒乓球拍給張仁良留念。