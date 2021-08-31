公屋單位遭爆竊重案組拘4男　值逾200萬元失物下落未明

在7月8日下午，觀塘翠屏南邨翠桐樓一單位，一名姓周(39歲)男主客與家人離家外出，至晚上11時許，當事主回家發現住所大門被賊人爆開，睡房內的一個夾萬失去蹤影，相信被賊人盜去，於事報警求助。警方翻查大廈「天眼」片段調查，發現3名賊人扮成工程人員及搬運工人，推着手推車進入大廈，成功避過保安員的「法眼」。約10分鐘後，他們以手推車載着夾萬離開大廈。該夾萬為受害人的財物，內有金器、現金、6隻名貴手錶等，總值逾200萬元。案件交由東九龍總區重案組接手，探員展開深入調查，以及情報分析，成功鎖定一個爆竊集團的成員身份，以及兩輛接應車輛。

警方於8月23日至30日採取拘捕行動，在新界及九龍多區，以涉嫌爆竊及串謀爆竊拘捕4名本地男子(31至53歲)。他們分別為爆竊的賊人、接應車輛的司機及登記車主。行動中，警方檢獲賊人犯案時所穿的衣物及兩輛接應車輛。被捕男子分別無業、司機，部分人經朋友介紹而認識。警方調查仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

據了解，於案發前一日，賊人已潛入大廈「踩線」尋找目標單位，而涉事家庭當時正進行搬遷，即將搬出單位，故較多人進出單位，警方正調查案件是否由熟人所為。另外，爆竊集團迅速將贓物變賣，警方至今仍未能起回失物。

被捕人士中，其中一人被控一項爆竊罪，於明日(9月1日)觀塘裁判法院提堂，其餘三人獲准保釋，在9月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組甄皓妍高級督察表示，爆竊集團精心策劃及有預謀犯案，安排了接應車輛、派員喬裝不同角色進入大廈，及留意居民出入的時間。