警要求支聯會提交資料　政府：任何破壞國家行為絕不容忍

警方國安處早前去信支聯會要求提供資料，被問及是否打擊公民社會時，特首林鄭月娥並不同意，強調任何團體若破壞國家安全，政府絕不容忍，重申《港區國安法》並非「無牙」，在必要時運用以保障國家安全。

林鄭月娥強調政府尊重公民社會，又指香港有大量智庫、研究機構及非政府機構，該等機構都肩負公民責任，改善香港的情況。她續稱，無論這些團體有無登記，只要是破壞國家安全，甚至提倡香港獨立及勾結外部勢力，都不能接受，她有信心警方妥當運用權力，又重申《港區國安法》並非「無牙」，在必要時要全面實施及運用，以保障國家安全，並杜絕任何危害國家安全的行為。

對於熱血公民鄭松泰被取消立法會議員資格及選委會當然委員的資格，她指候選人資格審查委員會，會按機制向維護國家安全委員會尋求意見，國安委按早前公開的程序，由警方國安處調查分析，再由國安委作判斷，並向資審會發出意見書，決定個案不能通過資格審查。

她指國安委工作並不會對外公開，期間曾要求當事人提供資料，讓他回饋意見，工作是按早前通過法律的正面及負面清單進行，掌握證據才作出有關決定。

被問到有報道指政府要求公營機構停聘離職的政務官，她回應指據她所知沒有如此情況，強調她不會介入公務員的工作，又指每個人都有其工作自由，政府無權干預。