政Whats噏：羅庭德被指支持港獨言論　區會通過動議促辭主席

元朗區議會早前發生泛民主派議員「叛變」事件，副主席拱手畀咗鄉事派嘅鄧賀年後，北區區議會亦係由鄉事派取得副主席職位，由身兼沙頭角鄉事委員會嘅當然議員李冠洪接替已辭職的陳旭明。及後，建制派議員侯福達指羅庭德嘅言論影響國家同香港嘅安全，要求佢即辭任區議會主席，動議喺建制派支持下獲通過。

北區區議會原有22席，11名民主派早前先後辭職，民主派由15席減至4席，即羅庭德、周錦豪、張浚偉同民主黨黃凱盈，但黃缺席今早會議，而建制同鄉事派就有7席。民主派派出張浚偉競選副主席與李冠洪對壘，結果張獲得3票，李則以7票當選區議會副主席。

元朗區議會選副主席時，有3名泛民議員疑倒戈，而北區嘅張浚偉亦差一張泛民票，有議員問到黃凱盈點解缺席，羅庭德只係話未有收到對方的缺席申請。之但係，喺形勢人比人弱嘅情況下，呢一票唔可以力挽狂瀾。

到咗會議尾聲，侯福達突然話朝早收到市民嘅電郵，指主席羅庭德支持「光時」等「出位」言論。羅就回應話支持「完善」選舉制度，表明任何情況會繼續盡力履行職責，服務北區居民，「對得住自己、選民和香港人」。

話聲一落，侯將嗰份電郵交到羅嘅面前，仲即席提出臨時動議，話要對羅庭德提出不信任動議。侯指羅嘅言論影響國家同香港的安全，要求提出對羅立即辭任區議會主席，動議喺建制派支持下獲通過。