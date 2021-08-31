政府引入海外專科醫生提3修訂　放寬予非本地人申請來港執業

為紓緩香港公營醫療人手短缺問題，政府早前提交引入非本地培訓醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，今日(31日)再提出3項修訂。食物及衞生局局長陳肇始表示，法案委員會建議草案只限香港永久性居民註冊，要求過於嚴格，難以紓緩人手需求。因此，政府建議放寬至持有認可醫學資格及專科資格的非香港永久性居民醫生。

其次，政府又建議容許持有認可醫學資格，但未在香港以外司法管轄區實習，屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生，參與執業資格試。陳表示，考慮到外地醫科畢業生在當地取得實習崗位有困難，於是容許屬香港永久性居民到醫科畢業生直接參與執業試。由於涉及公眾資源，所以必須要香港永久性居民。政府承諾醫管局提供足夠職位聘請所有合資格的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓機會。

另外，政府建議為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，加入特別註冊制度。陳強調銜接是以專科醫生為主，資格必須受到醫專專科學院承認，才會受聘。而在港工作5年的有限度註冊醫生，必須取得專科資格後工作5年，同樣需要醫專認可，認為質素較有保證。

陳否認放寬專科醫生特別註冊至非香港永久性居民是「中門大開」，強調醫管局最短缺的是專科醫生，而很多非本地培訓專科醫生已在外地落地生根，放寬是基於公眾利益，同時專科醫生資格必須經醫專認可。然而，被問及放寬後預計可吸引多少非本地培訓醫生，陳未能提供實際數字，只不斷重複有助提升特別註冊制度的吸引力。