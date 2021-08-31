拆工廈建公屋　火炭租戶呻無處容身　不忿被政府擺上枱

房屋委員會清拆轄下4幢工廠大廈改建公屋，其中包括火炭穗輝工廠大廈租戶，當中不乏全港碩果僅存的工匠及廠家，租戶面臨迫遷成立「穗輝清拆關注組」自救，今日(31日)聯同沙田區議員周曉嵐向政府提交請願信。代表黃小姐怒斥政府至今仍未有任何讓步，甚至連押後清拆時間亦不願回應，感到非常憤怒、無奈和焦急。

一眾關注組成員於下午2時開始拉起橫額，高呼「政府強拆穗輝、租戶血本無歸」及「不遷不拆」等口號，批評政府強拆令大量工人失業，扼殺中小企。周曉嵐表示，現時政府仍不願意與租戶有直接聯繫，僅得書信溝通，且穗輝工廈安置問題、賠償問題等仍未解決，又無交代清拆工廈作公屋的研究報告，質疑政府是否「存心逼死佢哋(工廈租戶)」，並與「再工業化」的政策目標背道而馳。

關注組代表黃小姐又批評，政府自5月24日發信通信清拆起，仍無任何改變讓步，對關注組訴求視若無睹。至於安置租戶方面，目前4個面臨清拆的工廈卻僅得40個單位可供安置，炮轟僅「杯水車薪」，且租戶以暗標形式投標，租3年後卻無續約權利，租戶根本無被安置妥當，質疑政府是否要把工廈放在公屋的對立面，製造社會矛盾。