律師會改選　陳澤銘坐正出任會長

香港律師會今日(31日)召開理事會及選出新正副會長，現任副會長陳澤銘當選為新一任會長，而副會長為黎雅明、湯文龍及余國堅。

陳澤銘表示將懷著戰戰競競的心情面對未來會長一職的挑戰，強調律師會最重要的任務是維護法治，以及維持香港律師的專業水平，為市民提供良好的法律服務，而與政府及其他機構合作亦是重要工作之一。他指內地已開放讓本港律師考取相關執業試後到內地執業，加上香港是全中國唯一一個普通法城市，律師會將把握機遇，保持優良的普通法傳統。

陳續稱，香港律師會是全亞洲最歷史悠久的法律團體，未來將會維持政治中立，不偏不倚地就各議題發聲。被問到早前港府點名指若律師會被政治凌駕專業，將影響與政府的關係。陳回應指香港是言論自由社會，每個人都可以發表意見，政府亦不例外，但重申律師會是自我監管的專業團體，只會專注專業，其他人對律師會發表意見不能阻止，形容是「有則改之，無則加勉」。

對於早前理事會候選人羅彰南退選，而前理事張達明亦宣布辭任，陳表示律師會有責任保持選舉公開公正，若任何會員認為有出錯的地方，歡迎向他們提出意見，律師會下次選舉定會改善。陳又指律師會的規章容許理事離任，重申領導層會用盡能力就大家關心的議題發聲。

副會長湯文龍則關注不少年青律師面對困難，希望未來能幫助他們，為年青律師創造機會。另一名副會長余國堅則指自身的專業為金融業，希望未來可以為業界提供更好的服務。

擔任律師24年的陳澤銘，2018年起擔任律師會副會長，現為濟南市政協顧問，同時亦是法律改革委員會成員。他早年在孖士打律師行執業，其後轉投嘉道理父子有限公司當法律顧問，現時落戶蕭一峰律師行。

現任會長彭韻僖已連任三屆，去年打破律師會會長通常只任2年的不成文傳統成功「冧莊」，今年會長改選則交棒陳澤銘。