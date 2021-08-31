調查顯示仍有近7成人反對林鄭做特首 近6成人不滿政府表現

香港民意研究所今(31日)公布最新特首及政府民望調查，結果仍有近7成受訪者反對特首林鄭月娥出任特首；另有近6成人不滿特區政府，逾半表示不信任。

調查於本月20至26日展開，成功訪問1,003人，林鄭的評分為33.8分，有34%受訪者給予林鄭月娥0分，其支持率為20%，反對率為68%，民望淨值為負48個百分點。

市民對特區政府滿意程度方面，最新滿意率為21%，不滿率為59%，滿意率淨值為負38個百分點。而平均量值為2.3分，即整體上介乎「幾不滿」及「一半半」之間。

信任程度方面，最新信任比率為34%，不信任比率50%，信任淨值為負16個百分點。而平均量值為2.6分，即整體上介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

至於市民對現時經濟、政治及民生狀況的評價，最新滿意淨值就分別為-28、-34及-34個百分點。而民情指數、政評及社評數值低於正常數值水平、即100分。其中民情指數較8月上旬下跌0.6點至80.7，數字可以視為過去逾20年來最差的10個百分比。政評及社評數值2個成份數值則分別可以視為過去逾20年來最差的4個和15個百分比。