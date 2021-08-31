小一入學申請表周四起派發　9.20起遞交

2022/23學年入學的「小一入學申請表」下月2日起派發，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由9月2日起至27日期間，索取或於教育局網頁下載申請表格；家長亦可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。

有意參加「自行分配學位」的家長不受學校網限制，將填妥的申請表格，連同有關證明文件的正本及副本，在9月20日至27日期間的學校辦公時間內直接交至心儀學校；由於直接資助計劃小學、私立小學（包括國際學校）不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。

如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。教育局表示，為避免人群聚集，如有需要學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關文件的副本，以減少家長等候的時間，請家長留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。家長只能遞交一份申請，以及必須填寫真確的居住地址。