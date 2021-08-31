鄧永鏘遺產管理人入稟　要求取回張大千畫作《山水》

喜歡與英國上流社會打交道的鄧永鏘爵士於2017年病逝，事隔4年，其遺產事宜仍有待處理。他的遺產管理人昨天（30日）入稟高院控告他的遺孀，要求法庭裁定張大千的畫作《山水》和貝森朵夫（Bosendorfer）帝國鋼琴均屬於他的遺產，以及授權遺產管理人動用他的遺產去支付5名前外傭和僱員的欠薪和強積金供款等。高院暫定於10月25日就這宗案件進行非公開內庭聆訊，由法官陳嘉信處理。

原告是鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham，被告是鄧永鏘爵士夫人Lucy，即鄧的遺孀。原告要求法庭裁定，位於私人社交會所「中國會」的張大千畫作《山水》和貝森朵夫帝國鋼琴都是鄧的遺產，以及下令把《山水》交還給原告。另外，原告要求獲授權動用鄧的遺產，向鄧的4名前外籍傭工各支付6000港元的欠薪，以及為吳康寧（音譯）的每月強積金供款和附加費支付3150港元。

此外，原告也要求法庭裁定，鄧的遺產名下持有的10000股China Investment Incorporations(BVI)Limited股份，是由Sharpland Investments Limited（銳聯投資有限公司）實益擁有，並讓原告把該些股份轉名給銳聯資，以及動用鄧的遺產把約7.3萬美元（折合約56.9萬港元）股息歸還給銳聯投資，條件是要銳聯投資支付相關費用和補償。原告要求獲准簽署與Third Generation Capital Limited的協議。