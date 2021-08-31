70%受訪者促增資源撐精英運動員發展　續購大型賽事轉播權

香港代表隊在2020東京奧運會獲得佳績，提升了市民對香港體育運動發展的關注。有調查結果顯示逾70%受訪者認為政府應增撥資源支持精英運動員發展，受訪者認為政府應購買大型體育盛事的轉播權亦近70%。

青研香港在8月22日至30日期間，以「香港體育運動發展」為題成功訪問1198人，結果顯示逾70%受訪者對香港代表隊在東京奧運的表演感到滿意，逾60%受訪者指會繼續關注體育發展。此外，有68.2%的受訪者認為政府應該購買大型體育盛事的轉播權交由電視台免費播放。

議員陳恒鑌指運動員取得佳績並不是一朝一夕，政府應該設立長遠的體育政策，為運動員提供全方位的支援，並不可僅興建場地了事。他續稱，政府應該全盤檢視及提升體育政策、設施及資源，促政府延續社會對體育的關注度，例如將體育賽事產業化，讓社會商界代表可透過贊助得到回報。

團體召集人陳志豪建議政府加大力度支援精英運動員，爭取協調香港運動員到內地集訓，聘請國際教練來港指導，提供運動員赴外地訓練等。此外，該團體亦批評政府未有妥善照顧現役運動員，應增加撥款提高對運動員的直接經濟支援，及增加對退役運動員的就業支援。