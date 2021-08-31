消費券下商戶加價及劏客招數百出　消委會接259宗投訴

首期2,000港元的電子消費券發放初期，已出現支付平台故障，導致市民未能按時領取，而至今接近1個月，隨使用率增加，相關投訴亦大增。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今日(31日)表示，由本月初發放電子消費券截至昨日(30日)，消委會一共接獲259宗與消費券相關的投訴，她指出隨市民開始使用消費券，與商戶有關爭議投訴增加，其中與電腦、電器行業相關的投訴佔最多；另亦涉及產品加價、退貨或退款問題等。黃指出本港雖為自由市場，但期望商戶可理解消費者心情，並呼籲他們妥善處理客戶服務、與平台合作之間的問題，讓日後發放第2、3輪消費券時更便利消費者。

消委會總幹事黃鳳嫺今出席活動後稱，在消費券發放早期，接獲較多平台相關投訴，但隨發放10多日後，與商戶相關的投訴增加，至昨日與電腦、電器相關的投訴有30宗；酒樓、食肆涉26宗；超級市場佔18宗；而網店則有13宗。

她指電腦、電器相關投訴比例較多，當中主要涉及消費券發放後產品加價、無貨、退貨退款費時等。黃舉例指，有消費者在大型連鎖電器舖，原計劃購買價值1,288港元的印刷機，但售貨員表示缺貨並游説客人轉購另一款貴價印刷機，惟期間懷疑未有清楚交代售價，顧客在付款後查看帳單時，始發現較預算高出600港元，因感不滿隨即要求退款，卻僅獲退回商戶積分，該顧客遂向消委會求助後才獲退還相關款項。

黃續稱，消費券發放後，商戶不論在食油至電腦都出現不同程度的加幅，由數港元到數百港元不等，估計有20多宗涉及加價投訴；另亦有不少投訴涉最低消費、附加費，但當中大多只是市民認為不公平而備案，並未有打算追究。

另外，在所接獲共259宗投訴中，與平台直接有關的投訴為101宗，當中大多涉及未能轉帳、客戶服務未有接通等，連同與商戶爭議的投訴則合共209宗，而在4大支付平台中，以使用八達通的投訴最多，佔81宗；支付寶香港則有60宗；Tap & Go「拍住賞」有50宗；而WeChat Pay Hong Kong涉18宗。消委會現正積極處理180多宗投訴。黃呼籲平台應做好客戶服務工作，並加強教導消費者如何使用消費券，及做好與商戶間發放優惠的協調，方可令發放第2輪消費券時更順暢。

明天(1日)將會是次輪登記，即7月18日至8月14日完成電子登記及書面登記的市民，可領取首期2,000元電子消費券。