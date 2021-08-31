不服補充劑孕婦碘水平不足　衞生署建議日攝至少150微克

衞生署今日(31日)發表《碘質水平調查報告》，有關調查報告委託香港中文大學於2019進行，共招募1,023名學齡兒童、1,513名懷孕婦女和482名哺乳的婦女，收集其尿液樣本以分析其碘含量。結果發現，學齡兒童的碘狀況屬於足夠，但不少懷孕及哺乳婦女碘含量不足，部分甚至不知道懷孕及哺乳期間需補充碘質。報告指嬰兒若未吸收足夠碘質有機會損害大腦及中樞神經系統。

報告指出，在1,513名懷孕婦女中，有83%表示懷孕期有食用指定碘質豐富的食物，75%表示有服用含碘的營養補充劑，其餘未有服用補充劑的孕婦則指「不知道懷孕期間需要補充碘質」。有1,509名孕婦提交了尿液樣本，顯示尿碘濃度中位數是134微克/升，低於150微克/升的正常水平，屬於碘攝入量不足。當中完全沒服用任何碘補充劑的孕婦，尿碘濃度中位數僅得97微克/升。

哺乳婦女亦有相同情況，在482名哺乳的婦女中，有43%哺乳期有服用含碘補充劑，其餘婦女從不服用含碘補充劑的主要原因為「不知道哺乳期間需要補充碘質」。479名提供尿液樣本的哺乳婦女，尿碘濃度中位數是65微克/升，屬於碘攝入量不足。即使當中136人服用含碘補充劑達到平均每天碘攝入量至少150微克，其尿碘濃度中位數亦只得84微克/升，也屬於碘攝入量不足。

報告指出，孕婦需每天服用等於或高於150微克的含碘補充劑，碘水平才算足夠。對於哺乳的婦女，不論有沒有服用含碘補充劑，哺乳的婦女的碘狀況均屬於不足。不過報告指由於碘質優先在乳汁分泌，母親的尿碘濃度中位數未必是一個很好的指標用來衡量母乳中的碘含量。

報告指碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。如果在妊娠中期至嬰兒出生後第3年的關鍵時期碘質不足，兒童的大腦和中樞神經系統便可能受到不可逆轉的損害。由於懷孕及哺乳期間對碘質的需求增加，孕婦和哺乳期婦女特別容易患上碘缺乏疾病。

食物安全中心成立了預防碘缺乏病工作小組，建議懷孕及哺乳的婦女定期服用含碘的補充劑，確保每天能夠從補充劑攝取最少150微克的碘；食用碘質豐富的食物作為均衡飲食的一部分，包括紫菜、海帶、海產、海魚、雞蛋、牛奶及奶製品等，若未能服用含碘的補充劑，可透過增加日常飲食中的碘質，以達至每天攝取250微克碘的需要；使用加碘食鹽代替一般食鹽。