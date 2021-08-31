7月零售銷貨額連升半年　按年增2.9%　惟升幅收窄近半

本港疫情回穩，零售表現向好多月後升幅收窄。政府統計處今(31日)公布今年7月的零售業總銷貨統計，臨時估計總額為272億港元，較去年同月上升2.9%，連升第6個月，但升幅較6月的5.8%跌近一半。而今年首7個月的零售業總銷貨價值的臨時估計，則較去年同期上升7.6%。

扣除期間價格變動後，今年7月零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月上升0.9%；而6月的零售業總銷貨數量的修訂估計，則較去年同月上升2.9%。與去年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升6.2%。

升幅最大的為服裝，銷貨價值按年大增30.7%；其次是鞋類、有關製品及其他衣物配件，上升30.5%；緊隨其後的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年上升27.1%。而汽車及汽車零件的銷貨價值亦按年增加25%。疫情下，網上銷售持續向好，7月的網上銷售臨時估計為21億港元，佔整體7.5%，較去年同月上升29.0%；而今年首7個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計亦較去年上升50.6%。

不過，仍有部分零售類別生意大減。其中超級市場貨品今年7月的銷貨價值，按年大跌19.4%；其次是百貨公司貨品，下跌9.6%；而食品、酒類飲品及煙草，以及電器及其他未分類耐用消費品，亦分別下跌5.7%及2.5%。

政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀況進一步改善，零售銷售在7月繼續按年上升，但增長速度較上月稍為減慢。發言人預計，由於當局在8月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業提供支持，但強調社會要努力維持疫情受控並接種新冠疫苗，為整體經濟的持續復甦打穩基礎。

香港零售管理協會表示，最新零售數據雖有上升，但若與2018年同月、即未受社會事件及疫情影響的年份作比較，今年7月的銷貨價值仍然下跌30%。而且部分市民留待8月取得電子消費券才消費，故7月銷情比6月更淡靜，升幅持續收窄。

協會又指，有受訪會員反映，第一期消費券有助帶動銷情及人流，個別店舖在發放首日的銷情，較以往增長高達50%，部分甚至倍增，惟一周後銷情已開始逐步回落。對比去年同期，大部分會員今年8月的銷情平均錄得升幅，但與2018年相比，則仍處於負增長，個別跌幅甚至高逹60%至80%，預計9月銷情將再回落，要至10月發放第二期消費券才有反彈。