警方撲滅青少年罪行　暑假行動拘55人

屯門警區一向關注區內青少年行為，特別暑假期間，他們往往較易結交損友，甚至誤入歧途。該警區在今年7至8月進行為期7個星期的執法行動，針對區內青少年罪案，以及打擊工廈內經營非法處所等違法行為，拘捕36男19女(10至74歲)，並在行動中發出28張違反「禁聚令」告票。

警區反黑組莫湛豐督察表示，警方以情報主導方式調查區內犯罪活動，在7星期內偵破19宗有關青少年的罪案，被捕青年人包括19男14女(10至20歲)，涉及普通襲擊、襲擊致造成實際身體傷害、刑事恐嚇、刑事毀壞、販毒、藏毒、使用偽造支票、店舖盜竊等罪名。

年齡最小的10歲男童涉及騙案，由於得知朋友父親使用的手機支付平台有開啟自動繳費功能，遂哄騙其友取得相關帳戶密碼，再擅自登入購買點數卡，結果男童父親揭發事件，「大義滅親」報警處理。

另有8名青少年牽涉今年5至6月一宗集體欺凌事件，一名13歲女受害人因與16歲男友發生感情糾紛，遭後者友人約至友愛邨商場平台，對她施以襲擊及恐嚇。此外，警方亦偵破兩宗販毒案，2名青少年抱「搵快錢」心態，成為不法之徒利用目標，他們將毒品放在家中，接獲指使人電話後，再將毒品分銷予接應人。兩案檢獲29.1克、價值約34,000港元的懷疑可卡因，約48克、價值約11,000港元的懷疑大麻花，以及電子磅和大量透明可再封膠袋。

而在疫情期間，酒吧等持牌娛樂場所只能有限度經營，吸引不少青少年轉為光顧無牌場所，屯門警區收集情報，搗破一間位於工廠區、專門招待青少年及有黑社會背景的無牌樓上吧。據悉，酒吧會以Ladies' Night、提供較便宜酒水等方式招徠顧客，並趁機向青少年招手，用金錢利誘他們參與派毒品、淋紅油收數等罪行。

此外，警方在行動期間積極巡查遊戲機中心、保齡球場等處所，以及屋邨平台、籃球場等高危青年聚集的地方，曾於深夜時分在屯門市中心截查4名12至15歲人士，發現一名12歲女童屬失蹤人士。4人隨即被帶回警署，最後由家長接回。