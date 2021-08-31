新田購物城今結業清場　有商戶指生意有起色感可惜

2018年2月開幕、佔地42萬平方呎的新田購物城今日（31日）正式結業停止運作，當初看準北區水貨市場，目標在邊境作「水貨城」分流旅客壓力，惟冷清的情況由開業起從無改善。購物城近年由單車用品店、特式商戶、車房、餐廳等進駐，有零食商戶稱，購物城近期愈做愈多人，每星期都有很多單車客、行山客到訪集合及休息，惜最終難逃結業命運。

零食商戶負責人鄧小姐對購物城清拆感可惜，直言開業愈做愈多人，疫情至今每逢周末、假日都很多單車客、行山客、家庭會到購物城，店舖亦儲落一群固定的客人。她續指，購物城無奈結業，而店舖將遷至錦田，可惜難以找到大幅位置可供遊人休息。

於最初進駐新田購物城的廖先生表示，對於購物城的結業不意外，因「由始至終都未有兌現當初的承諾」，直指是「失敗的購物城」。他指，回想當時的處境十分艱難，主辦方「不宣傳、不推廣」，原本承諾會有交通配套、大名牌進駐，到後來僅表示未能安排接駁巴士，導致欠缺人流，令經營小食店的他「不符合環境需要」。

早於2013年民建聯已提出在落馬洲建購物城，減輕水貨客在北區構成的問題，並由議員黃定光推動，最終於2018年才開幕，但水貨客人流已下降。對於購物城結業，黃表示，做生意「唔包過世」，當時是商業決定，世事沒有100%肯定成功，人生一世總有高低起伏，只能夠以「時不我與」形容。

新田購物城由新鴻基地產及恆基兆業地產提供地皮，並以象徵式1港元租出，有指地皮有意收回作建屋之用，新地回覆表示，暫沒有計劃就新田購物城的地皮提出「土地共享先導計劃」申請。