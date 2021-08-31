壽司店外叫囂拍閘3人判囚4個月　官斥眾人有計劃行事

2019年聖誕節，有示威者聚集於葵涌新都會廣場的元氣壽司店外叫囂及拍打閘門，又嘗試阻止壽司店捲閘下降，警方驅散時拘捕多人。其中涉案5男1女經審訊後，被裁定非法集結罪成。裁判官黃士翔於今午（31日）在西九龍法院判處其中3人監禁4個月，另外2人同判入勞教中心，餘下1人則被判入教導所。黃官斥責眾人有計劃行事，現場環境狹窄更增加風險。

涉案被告為周進一(17歲；學生)、楊天成(20歲；倉務員)、陳蒲森(24歲；技工)、馬健豪(21歲；學生)、周敏琪(28歲；無業)、及一名16歲男生。6人被控於2019年12月25日，在葵涌新都會廣場4樓元氣壽司店外，參與非法集結；庭上證供透露，案發當晚約8時15分，約20人在元氣外聚集及叫口號，其後周進一及楊天成一度嘗試阻止元氣捲閘下降。

裁判官黃士翔判刑指，案發時約20名非法集結人士在前往元氣壽司店前，曾在附近一田百貨外聚集，反映集結屬有計劃行事，而且事發在商場內，狹窄環境增加風險。雖然事件只導致元氣壽司店的捲閘損毀，並沒有人受傷，但食客仍需用特別通道離開。

黃官續指，被告周進一在案中屬帶領者角色，帶領示威者到元氣外集結，並帶領呼叫口號和阻止捲閘降下，不過黃官依據報判處周進入教導所；馬健豪、陳蒲森及周敏琪方面，辯方雖求情指馬健豪是旁觀者角色，但黃官指馬當時有共同目的地與其他人集結，故與陳周2人一同被判監4個月；至於楊天成及涉案16歲男被告，則被判進入勞教中心。