疫下香港學童快樂指數未有下跌　團體料因暴力畫面減少所致

本港不少家長望子成龍，或令學童學習壓力大增。有團體今（31日）公布，「2020/21學年香港學童快樂指數調查」結果，發現香港學童的快樂指數為6.85，較前年的6.81稍高。團體認為，在新冠肺炎疫情肆虐下，學童快樂指數未有下跌，主要是因社會回復穩定，暴力和破壞的畫面減少所致。

和富社會企業「香港開心D」聯同嶺南大學的研究所，今年2月起透過15間小學及8間中學，訪問共2,702名正就讀小四至中三的學生，其中1,591名是小學生，其餘1,111名則是中學生。調查發現，香港學童快樂指數為6.85，創下自2012/13年開始該項調查以來第3高。另外，有約7%學童指沒有足夠時間做自己喜歡的事情，較上次調查下跌一個百分點；約11%的學童不同意生活很有價值，比上次調查增加一個百分點。

該研究所所長何濼生指出，本港過去數年接連出現社會事件，包括2014至15年間的「佔領中環」行動，以及2019年反對修訂《逃犯條例》示威等，都打擊學童的心理質素，認為疫情下社會回復穩定，相關暴力畫面減少，令學童快樂指數有所上升。

對於有學生認為生活並非很有價值，何指出，學業和課外活動帶來的壓力，對家庭幸福感傷害很大，認為兒童需要足夠的、由自己支配的餘暇時間，才會覺得生活更有價值。