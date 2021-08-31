去年共有18條海豚「消失」　中華白海豚17年間大跌八成

中華白海豚近年在本港出沒錄得的數字每況愈下，漁農自然護理署今日(31日)發表2020/21年海洋哺乳類動物監察報告，顯示本港水域中華白海豚的數字在過去17年間下跌超過八成，去年間共有18條海豚不知所終，為近年的最高數字，當中大嶼山北部和西部的跌幅最為顯著。上年度白海豚的存活率更創新低，接近一半的幼豚估計未能存活至2歲。報告直指情況令人憂慮。

此項研究為期一年，由去年4月至今年3月進行，正是這長期監察的延伸。在12個月研究期間，研究員共進行了175次樣條線船上調查，在全港10個調查區航行了6,000多公里，並觀察到共174群中華白海豚(總數達520隻)及85群江豚(總數達226隻)，較2019/20年度的共158群中華白海豚(總數達524隻)及124群江豚(總數達317隻)為低，更是相比起17前下跌超過八成。

在去年，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目估計為37隻(過去5年的年度整體數目分別為65、47、47、32及52隻)。大嶼山東北、西北及西面的調查區域在過去廿年的海豚數量，均各自錄得明顯下降趨勢；而4個調查區域合共的整體海豚數目在過去10年亦錄得明顯下降趨勢。

研究發現，於2020/21監察年度期間，研究員辨認出112隻個別海豚，其中約三分之二均出現在大嶼山西面水域。2020年內共有6隻新的個別海豚被加入相片辨認名錄，但亦有兩隻曾經常出現於香港水域的個別海豚相繼死亡。過去一些經常出沒於香港水域的海豚個體，共有18隻於去年間不見所蹤，為近年的最高數字。

至於該年度白海豚的存活率更創新低，研究員發現在過去20年、共186條個別初生幼豚的紀錄中，估計至少有85條未能生存超過兩年，當中包括49條在剛出生後於短時間內死亡，另外有31條幼豚與母豚只曾出現過一次，隨後再遇上母豚時幼豚已不知所終。

然而成功存活的幼豚數字卻於2014年開始持續下降，在過去5年亦只有零星的幼豚存活紀錄。報告指，偏低的幼豚存活率，再加上過去10年海豚數字不斷下降，均為本地海豚的存活前景帶來警號，情況令人憂慮。

世界自然基金會香港分會(WWF)強烈呼籲，政府在2024年或之前於大嶼山南部及西部近岸水域設立海豚保育管理區，嚴格管理海上交通、水底噪音及觀豚活動，以保護海豚重要棲息地，亦建議設立緩衝保護區連接為白海豚而設的各海岸公園，建立一個以科學為本、互相貫通和管理完善的保育網絡，以幫助穩定並恢復中華白海豚的數目。