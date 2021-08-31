2019年東區錦屏區選提呈請　洪志傑敗訴須付訟費

2019區議會選舉，在東區錦屏選區以86票之差落敗的民建聯候選人洪志傑，在敗選後提出選舉呈請，質疑票站主任在投票結束趕走他的選舉代理人，令代理人無法監票，要求法庭裁定其對手、前公民黨成員李予信非妥為當選及要求補選。高院法官周家明今（31日）頒下判詞，裁定洪的代理人是自願離開票站，駁回洪的選舉呈請，並下令他支付兩名答辯人的訟費。

呈請人是洪志傑，2名答辯人分別為李予信及錦屏選區選舉主任陳尚文，李於今年3月已退出公民黨。洪早前在審訊時指，投票結束後，其選舉代理人被票站主任趕出票站67分鐘，無法為他監票。官方公布的結果指，在投票結束前最後一小時，投票人數達455人，與呈請人助選團目測點算到少於255人不符；而票站大樓的升降機閉路電視，亦拍到該時段進入票站的人數只有323人。

法官裁定，當晚呈請人的選舉代理人是出於個人原因，自願離開票站，時任東區錦屏選區票站主任張偉祺沒有趕走他們。事實上，當時代理人從沒表示不願意離開票站，或向張表明希望留下。針對投票結束前最後一小時的投票人數方面，法官指出，統計數字所反映的，是該時段所分發的選票，而非該時段中有多少選民進入票站。何況閉路電視片段只拍攝到升降機位置的情況，但未能攝得使用樓梯的市民的數目。

審訊期間，張偉祺承認在截止投票後，未有即時把存放未曾使用及受破壞的選票的袋密封，便將袋放置在沒上鎖的行李箱。直至點票結束、結果公布後，他始把該袋密封。法官指出，雖然這做法屬於違規，但認為並不嚴重，不認為會對選舉公平造成重大影響。