議員促增設統一執業試及律師會考試　理順法學院課程差異

香港律師會建議增設「統一執業試」和「律師會考試」，為有志投身法律界人士提供另一個可以成為律師的途徑。立法會司法及法律事務委員會(31日)舉行會議，不少議員認同執業試應該統一，理順不同大學法學院的課程風格差異，為香港法律教育的長遠發展考慮。

本身是大律師的議員梁美芬指，認為統一執業試與院校自主無關，強調香港的三大法學院對法律教育十分重要，惟考試統一及開放對香港長遠的專業發展有好處。另更應設立執業試的統一委員會，僅律師會有資格開設專門考試容易令事件「唔湯唔水」。

身兼律師的議員何君堯亦指出，律師會增設「統一執業試」和「律師會考試」時，大律師公會亦應該參與其中，共同理順三大法學院的課程風格差異，認為統一執業試是進步的體驗，只不過律師會現階段「先行一步」。另一位律師、議員周浩鼎指出，法律業界不少在律師樓工作的人士亦希望擔任律師，認為應探討機制讓該批人士進入法律行業，並指出香港的法律課程十分昂貴，希望得以改善。

此外，會議上亦討論粵港澳大灣區律師執業考試及其他大灣區為香港法律界帶來的發展機遇。律師會新任會長陳澤銘指出，港人通過大灣區執業試後要透過省份考核，以便在大灣區執業，具體方法應該仍在考慮，兩地會保持聯絡。

議員容海恩則指出大律師通過大灣區執業試後難知未來路向，問及大律師可否在內地開設律師事務所，又希望大律師公會主席夏博義到內地幫行業發聲。夏博義回應指在當選主席前已經多次往返內地，以後亦會繼續到內地交流。